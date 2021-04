Vanoncini presenta Vigor Matelica-Pescara Basket: "Sarà una sfida molto impegnativa"

Palla a due, al Palasport di via Gramsci 1 a Castelraimondo, sabato 1° maggio alle ore 18, agli ordini dei signori Forconi di Tolentino (Mc) e Talotta di Falconara Marittima (An)

Coach Vanoncini è deciso a spronare i suoi in vista della delicata trasferta che attende la Pescara Basket sabato 1° maggio. I biancazzurri, infatti, saranno impegnati in uno degli anticipi dell’ottavo turno del campionato di Serie C Gold, sull’ostico terreno di gioco della Vigor Matelica, che in classifica insegue a 2 lunghezze di distanza con una partita in meno, ed è reduce dal vittorioso recupero della quinta giornata sul campo del Pisaurum Pesaro.

“Andiamo ad incontrare a casa sua la squadra che ci ha inflitto la prima sconfitta stagionale all’andata – così Vanoncini – che ci ha creato molti problemi ed è stata probabilmente la squadra che ci ha fatto giocare la peggior partita dall’inizio della stagione. Per noi sarà una sfida molto impegnativa in quanto loro, con la vittoria nel recupero sul campo del Pisaurum, hanno dimostrato di aver recuperato perfettamente dallo stop forzato causato dal Covid. Siamo quindi chiamati a fornire una prestazione di livello assoluto”.

Il match di andata ha visto il successo della Vigor Matelica con il punteggio di 58-61. Palla a due, al Palasport di via Gramsci 1 a Castelraimondo, sabato 1° maggio alle ore 18, agli ordini dei signori Forconi di Tolentino (Mc) e Talotta di Falconara Marittima (An). La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Pescara Basket e su Rete 8 Sport, con il commento di Mirko De Luca e Marco La Sorda.