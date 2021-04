La Pescara Basket si prepara per la sfida sul campo della Vigor Matelica

Sono ripresi gli allenamenti della squadra biancazzurra in vista dell'importante incontro di sabato 1° maggio alle ore 18

Sono ripresi gli allenamenti della Pescara Basket in vista dell'importante incontro di sabato 1° maggio alle ore 18 sul campo della Vigor Basket Matelica. La squadra di coach Vanoncini si sta dunque preparando per una sfida molto importante nel campionato di Serie C Gold Abruzzo-Marche-Lazio.

Intanto ieri si è giocato il recupero della quinta giornata di andata tra la Vigor Matelica e il Pisaurum Pesaro: ebbene, la prossima avversaria dei biancazzurri ha superato nettamente in casa i marchigiani al termine di una partita molto combattuta. Con questa vittoria il Matelica si è portato a quota 8 punti, a 2 sole lunghezze di distanza da Capitanelli e compagni.