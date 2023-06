Centoventi equipaggi per la ventesima edizione di Velandiamo

Fine settimana all'insegna della vela a Pescara con la ventesima edizione di "Velandiamo", la tradizionale gara promossa dal circolo velico "La Scuffia". Appuntamento sabato 10 e domenica 11 giugno nel mare antistante la riviera nord. L'evento è stato presentato lunedì 5 giugno dall'assessore comunale Patrizia Martelli assieme al sindaco Carlo Masci, al presidente della commissione ambiente Ivo Petrelli socio del circolo velico, al vicepresidente Giancarlo Casuscelli e ai consiglieri del circolo. La Martelli ha dichiarato:

“Sabato e domenica Pescara ospiterà la ventesima edizione di Velandiamo, la veleggiata più inclusiva mai realizzata perché aperta a tutti, alle famiglie, ai bambini, nello spirito dello stare insieme, un evento che cade in un momento straordinario per Pescara che si è appena vista attribuire la Bandiera blu per il terzo anno consecutivo e soprattutto coincide con i 30 anni di attività del Circolo ‘La Scuffia’, dunque si annuncia una grande festa a

testimoniare la devozione verso il mare degli organizzatori”. Petrelli ha aggiunto:

“Velandiamo è soprattutto la grande festa del mare e della vela, un punto di riferimento nel comparto secondo solo alla Barcolana, un’icona per tutti i diportisti, per il quale ringraziamo il presidente del circolo La Scuffia, Marco Bovani, da sempre in prima linea nella formazione dei velisti e il numero degli armatori che anche quest’anno parteciperà, circa 120, una cifra destinata a salire sino a sabato, ci conferma la bontà della scelta operata”. Casuscelli ha commentato:

“Ed è lo spirito della festa quello che dominerà la due giorni perché il nostro obiettivo è innanzitutto quello di far conoscere la vela, di portare la gente a conoscere il mare per far crescere la regata e la crociera, appena sabato scorso siamo stati tra i protagonisti della Transadriatica in Croazia. Per la ventesima edizione abbiamo deciso di anticipare a giugno l’evento, che tradizionalmente si svolge a settembre, quando invece avremo alcune manifestazioni promosse nell’ambito della Settimana dannunziana, e quindi abbiamo deciso di partire prima con Velandiamo che entra ufficialmente in un circuito di avvicinamento alla Barcolana di Trieste, ‘Go to Barcolana’, che si svolgerà la prima settimana di ottobre e il circuito si inaugura proprio a Pescara.

Velandiamo dunque si apre sabato 10 giugno, alle 16, nella sede all’interno del porto turistico, con la Tender Cup, ossia una gara utilizzando i barchini-gommoni di appoggio, una corsa a colpi di voga con a bordo un lui e una lei

che faranno un percorso nelle acque antistanti la sede del Circolo, andata e ritorno, e i vincitori si aggiudicheranno un viaggio per due persone a Parigi o in altra capitale europea. Subito dopo la gara il sabato sarà caratterizzato dalla festa con il concerto dal vivo del gruppo Fabulous Wood.

Domenica mattina, dopo le procedure di rito, alle 12 è prevista la partenza della gara, nella quale le imbarcazioni percorreranno il tratto di acque dalla diga foranea sino all’altezza di piazza Duca, giro

di boa e ritorno alla diga foranea, quindi pasta party e alle 17 la premiazione di tutte le categorie in gara con l’estrazione di premi personali per i partecipanti”.

Il sindaco ha concluso ricordando che 20 edizioni significano ormai tradizione, una storia radicata verso uno sport che insegna a rispettare l'ambiente e il nostro mare:

Soprattutto Velandiamo ha il pregio di saper coinvolgere tutte le famiglie ed ecco perché Velandiamo è un evento inserito a pieno titolo sotto il marchio della Bandiera blu”.