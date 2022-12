Salpa la prima “Christmas sailing together”, la veleggiata natalizia che naviga all'insegna dei diritti delle donne iraniane

La vela torna protagonista in vista delle festività. Domenica 4 dicembre salpa la prima “Christmas sailing together”, la competizione sportiva di vela d'altura nata dalla “fratellanza” tra due circoli pescaresi: il Circolo nautico Pescara (Cnp2018) e La Scuffia.

L'evento patrocinato dal Comune sotto l'egida della Fiv IX zona Abruzzo e Molise partirà dal porto turistico e vedrà impegnate imbarcazioni d'altura provenienti dalla tutta la costa abruzzese che si ritroveranno per una sfida dai colori natalizi tant'è vero che una sarà premiata come “la miglior barca natalizia”, ma pur sempre sportiva. Una ventina di imbarcazioni per ora iscritte che mirano alla vittoria in acqua e fuori con una giuria pronta a giudicare quella addobbata meglio. Spazio dunque alla fantasia dei velisti che potranno vestirsi da Babbo Natale, organizzare presepi o semplicemente abbellire lo scafo con i colori del periodo festivo, rosso su tutti. Guardando alla competizione i premi andranno ai primi classificati nelle classiche tre categorie veliche A,B e C con l'equipaggio che taglia per primo il traguardo in tempo compensato che conquisterà il Trofeo christmas sailing together.

“Sono particolarmente contento di questa iniziativa – dichiara Alessandro Pavone neo presidente del Circolo Nautico – che unisce i due circoli che si trovano all'interno del Marina di Pescara. E ancora di più che si svolga sotto l'insegna del Natale che, per antonomasia, unisce creando solidarietà. E' la giusta conclusione di un anno velico fortunato e folto di iniziative per il Circolo e per tutti i velisti e anche di buon auspicio per il nuovo anno. Nel 2023 gli appuntamenti con le veleggiate e le regate si confermano e anzi aumentano per la gioia di tutti gli sportivi”. Soddisfatto anche il presidente del circolo La Scuffia Marco Bovani.

Alla competizione natalizia, organizzata in collaborazione con Cantina Frentana e L'Altroporto, partecipa anche “Anassa”, barca di 14 metri della Lega navale di Ortona sequestrata al traffico dei migranti, con un equipaggio completamente femminile guidato dalla skipper e istruttrice della Fiv Cristiana Di Luzio: in tutto 8 donne veliste tra i 17 e i 50 anni legate alla Lega navale della città chietina. A poppa l'imbarcazione indossa uno striscione con i volti di Masha Amini e Hadit Najafi, con un messaggio di sostegno alle donne iraniane uccise per aver indossato male il velo. Insomma quella di domenica è sì una competizione, ma anche una grande festa che non dimentica l'importanza di dare spazio alla voce di chi lotta per quei diritti che a noi appaiono tanto scontati.