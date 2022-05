Alessandro Maravalle, il giovane campione pescarese di vela premiato a Brindisi per i suoi successi

La scuola la frequenta nella sua città, Pescara, ma ogni settimana arriva fino a Bari per allenarsi. E' un piccolo campione di vela quello che la città adriatica ha il piacere di veder crescere: il suo nome è Alessandro Maravalle e i suoi successi, oggi, li sta conseguendo proprio in terra pugliese.

Il ragazzo, 18enne studente iscritto all'istituto Aterno-Manthoné, fa parte del circolo di vela di Bari e negli ultimi tre anni, dal 2019 al 2021, ha collezionato tanti successi. Oggi, proprio per i risultati ottenuti e per i quali non aveva potuto ricevere il meritato riconoscimento per il rispetto delle norme anti-covid, è stato premiato a Brindisi tornando a casa con una grande quantità di medaglie appese al collo. Maravalle è stato quindi premiato per essersi classificato primo nell'under 17 regionale e nell'under 17 del campionato italiano 2017; per essersi qualificato primo assoluto nel campionato regionale e primo nel campionato regionale under 19 nel 2020 e per aver aver vinto il campionato regionale e nell'under 19, secondo nell'Italia cup Reggio Calabria del 2019 e sempre primo nella competizione nella categoria under 19. Un giovane talento di cui, siamo certi, sentiremo ancora parlare è che un orgoglio di Pescara e l'Abruzzo.