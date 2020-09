Vela, il campione europeo giovanile Domenico Lamante premiato in Comune [FOTO]

Vela, il campione europeo giovanile Domenico Lamante è stato premiato in Comune. A ricevere il 15enne atleta della Lega Navale Italiana, stamane nella sala San Cetteo, c'erano il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli e il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.

L'amministrazione ha voluto ringraziare pubblicamente Lorenzo per aver rappresentato con orgoglio la città di Pescara nei recenti campionati europei che si sono svolti dal 14 al 21 agosto in Portogallo, dove ha raggiunto il prestigioso titolo giovanile laser 4.7 nella categoria Under 16 e si è classificato terzo nella classifica overall.

Il sindaco ha voluto omaggiare Lamante con una pergamena di riconoscenza. Alla premiazione erano presenti anche il presidente della Lega Navale italiana di Pescara, Gabriello Vigliotti, e il tecnico Marco Dainese.