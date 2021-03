Vela, Domenico Lamante primo under 17 all’Italia Cup Laser Radial

Soddisfatto il tecnico Dainese: “Siamo felici perché questo risultato arriva in un periodo molto difficile in cui abbiamo potuto allenarci poco. I ragazzi sono stati bravissimi a mantenere il focus sugli obiettivi e a mantenere un ottimo status fisico”

Vela, ancora ottimi risultati per Domenico Lamante: è il primo under 17 all’Italia Cup Laser Radial. Il giovane velista pescarese, atleta 15enne della Lega Navale Italiana, è secondo maschile ad Andora nella prima tappa del circuito nazionale. Ottime le prestazioni dei suoi compagni di squadra: Claudia Sofia, Emma Venditti e Federico Selleri.

Soddisfatto il tecnico Marco Dainese: “Siamo felici perché questo risultato arriva in un periodo molto difficile in cui abbiamo potuto allenarci poco. I ragazzi sono stati bravissimi a mantenere il focus sugli obiettivi e a mantenere un ottimo status fisico. La classe Radial è una delle più competitive in Italia, sappiamo che non sarà facile ripeterci ogni volta ma intanto ci godiamo questo bel successo”.