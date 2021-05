La giovane nuotatrice Valentina Procaccini premiata in Comune

La giovane nuotatrice Valentina Procaccini sarà premiata in Comune oggi pomeriggio a partire dalle ore 16,15. La tesserata della The Hurricane Pescara e del Circolo Canottieri Aniene di Roma riceverà un riconoscimento pubblico nella Sala San Cetteo (Sala Giunta). Alla cerimonia interverranno il sindaco Carlo Masci, l’assessore comunale allo sport Patrizia Martelli e il consigliere comunale Claudio Croce.

Di madre cubana e padre pescarese, ad appena 13 anni Valentina ha già vinto cinque titoli nella categoria Ragazze 1 ai Criteria giovanili: 50- 100-200-400 metri di stile libero e quello 100 metri a stile rana. E ha già battuto due nuovi record.: ha nuotato in soli 26"1 per 50 metri in stile libero e 100, nel medesimo stile, in 56”76. I primati appartenevano rispettivamente a Silvia Di Pietro, che aveva raggiunto il record nuotando in 26”31, e a Maria Ginevra Masciopinto, che aveva finito la nuotata dei 100 metri in 57”38.