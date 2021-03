Amatori Pescara 1976 piegata dall'Unibasket Lanciano nel derby d'Abruzzo

L’Unibasket centra la prima vittoria in campionato facendo suo l’inedito ma sentito derby con il Pescara

Nella terza giornata di andata del campionato di Serie C Gold, l'Amatori Pescara 1976 viene piegata dall'Unibasket Lanciano. Pescaresi battuti 59-57 nella trasferta in terra frentana, con l'uomo partita che è stato senza dubbio il capitano rossonero Dusan Ranitovic, bravo a trascinare i suoi compagni alla prima vittoria stagionale grazie a 21 punti.

L’Unibasket, dunque, centra la prima vittoria in campionato facendo suo l’inedito ma sentito derby d'Abruzzo. Per l'Amatori, dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Pescara Basket in un altro acceso derby, ancora una battuta d'arresto.

Tabellino

Unibasket Lanciano - Amatori Pescara 1976 59-57

Lanciano: Montanari, Kadjividi 1, D'Ippolito, Ranitovic 21, Maralossou 3, Morina, Bantsevich, Ucci 6, Munjic 11, Dabetic 4, Muffa 14. All. Di Tommaso Ass. Iarlori e Cukinas

Amatori Pescara: D'Onofrio, Digiandomenico 10, Mennilli 10, Pietrantoni, De Vincenzo 14, Dondur 16, Pacchioli, Di Donato 2, Pace, Zacchigna 3, Antonini, Peres 2. All. Castorina

Parziali: 5-11, 20-16, 14-18, 20-12.

Progressivi: 5-11, 25-27, 39-45, 59-57.

Usciti per 5 falli: Pace (Pescara)