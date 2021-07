Gli under 15 della Curi premiati in Comune per la vittoria del campionato Ripartenza regionale

Dopo due stagioni molto complicate per i giovani calciatori abruzzesi, in cui il mondo Curi è stato in tutti i modi vicino ai propri ragazzi, il campionato Ripartenza ha segnato il ritorno all'attività agonistica accolta con gioia da tutti gli adolescenti e dalle loro famiglie