Ultima tappa fra Pescara e Giulianova del Campionato primaverile di vela

Ultimo atto del Campionato primaverile di vela d'altura sabato 27 aprile con la tappa che vedrà impegnate le imbarcazioni nel tratto di costa fra Pescara, dove è prevista la partenza dal porto turistico, fino a Giulianova.

Il campionato è organizzato, sotto l’egida della IX Zona FIV Abruzzo e Molise, dal Circolo nautico Pescara 2018 (Cnp 2018) in sinergia con il circolo velico La Scuffia e in collaborazione, in questa ultima tappa, con il Circolo Nautico “V. Migliori”. Circa 40 imbarcazioni domani volgono la prua a nord e fanno rotta su Giulianova per la classica “lunga costiera” che decreterà il vincitore del terzo trofeo primaverile sommando i migliori tempi delle altre tappe svoltesi durante il mese di aprile.

Si contendono il primato “Celeste 2” e “Movida jr” che hanno acquisito i migliori punteggi nelle giornate precedenti alternandosi alla guida delle classifiche sia in tempo reale che in tempo compensato, e ciò malgrado la grande differenza di lunghezza e di peso (Celeste è di 12 metri e Movida jr supera di poco i 7). In ogni caso non dovrebbero avere problemi a portare a casa i primi posti nelle rispettive categorie.

A Giulianova è prevista la serata conclusiva del campionato con la partecipazione di equipaggi, armatori e autorità nella sede del Circolo Migliori, nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra circoli. Dopo il campionato primaverile appuntamento, l’11 e 12 maggio, con la classica Regata dei trabocchi tra Pescara e Vasto organizzata in sinergia con il Circolo Nautico di Vasto, mentre il 22 e 23 giugno torna la Cerasuolo d’Abruzzo Cup giunta con successo alla terza edizione.