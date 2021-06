Trofeo Pedale Teate-Dalsport 74: in Abruzzo il ciclismo baby under 13 riparte da Turrivalignani

Appuntamento sabato 12 giugno nella zona industriale in via Pescarina; ritrovo alle 14 nei locali di Dalsport 74 e inizio delle gare alle 16, predisponendo tutti i protocolli anti Covid per mettere in sicurezza i partecipanti e un ristretto numero di accompagnatori

In Abruzzo il ciclismo baby under 13 riparte da Turrivalignani: conto alla rovescia per il Trofeo Pedale Teate-Dalsport 74. Appuntamento sabato 12 giugno nella zona industriale in via Pescarina; ritrovo alle 14 nei locali di Dalsport 74 e inizio delle gare alle 16, predisponendo tutti i protocolli anti Covid per mettere in sicurezza i partecipanti e un ristretto numero di accompagnatori.

Il percorso è di circa 2 chilometri, da ripetere più volte in base all’età dei baby partecipanti compresi tra i 7 e i 12 anni: G1 (1 giro), G2 (2 giri), G3 (3 giri), G4 (4 giri), G5 (5 giri) e G6 (7 giri). Sono 109 gli iscritti.