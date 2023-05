Un trofeo di padel interforze dedicato al vigile del fuoco Maurizio Berardinucci

Il 3 e 4 giugno prossimi si terrà a Montesilvano il secondo "Memorial Maurizio Berardinucci", un torneo di padel dedicato al vigile del fuoco che perse la vita durante le operazioni di soccorso per l'esplosione avvenuta a Città Sant'Angelo in una ditta di fuochi pirotecnici nel 2013.

Parteciperanno le forze dell'ordine e i rappresentanti dei corpi militari con iscrizione libera per tutti. Si tratta di un torneo di doppio maschile che verrà giocato nel Colors Play District in via Danubio. Per informazioni e iscrizioni 3887994180 o 3403738634.