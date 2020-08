Presentato il 73esimo Trofeo Matteotti, ecco quando si terrà

Presentato il 73esimo Trofeo Matteotti, che si terrà anche quest'anno nonostante le oggettive difficoltà dovute al Coronavirus. L'edizione 2020 di questa classica del ciclismo si correrà sabato 29 agosto a Pescara. Stamane in Comune si è svolta la conferenza stampa ufficiale. Soddisfatto il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri:

"Organizzare quest'anno il Matteotti non è stato oggettivamente semplice, trovandoci ancora nel mezzo di una pandemia sanitaria e di mille protocolli di sicurezza. Tuttavia aver scelto di svolgere comunque una manifestazione sportiva di rilevanza internazionale è stato strategico perché dimostra le capacità organizzative di altissimo livello di tutto il territorio".

Per Sospiri "è importante che sabato ci si ritrovi tutti ad applaudire gli atleti che saranno in gara rispettando tutte le necessarie misure di sicurezza, facendo appello all’autocontrollo e al senso di responsabilità degli stessi corridori, perché non è sicuramente pensabile poter disporre di un controllore per ciascun ciclista".