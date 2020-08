Si sta disputando oggi, 29 agosto, il Trofeo Matteotti 2020. La storica gara ciclistica pescarese celebra quest'anno la sua 73esima edizione.

In questo video realizzato da Paolo Di Sante vi proponiamo il passaggio dei corridori su via Da Vinci, provenendo da viale Bovio in direzione nord-sud. Il taglio del traguardo è previsto per le ore 16,30.