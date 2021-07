Trofeo di Città Sant’Angelo – campionato regionale Opes di pattinaggio artistico a rotelle

Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto si svolgerà a Città Sant’Angelo, in zona ex Mercato del Fiore, la prima edizione di questa manifestazione sportiva. Una due giorni interamente dedicata agli sport rotellistici che ha raccolto ampio consenso e che vedrà sulla pist, molta partecipazione. Ben 34 (trentaquattro) le categorie in gara, con 60 partecipanti, suddivisi nelle due giornate di competizione.

La cerimonia di premiazione avverrà a chiusura di ogni singola giornata di gara, con orario stimato intorno alle ore 20. L’evento è stato organizzato dal Settore Sport Rotellistici di Opes Comitato Regionale Abruzzo, guidato dalla Responsabile Regionale Stella Cantelli, in collaborazione con l’asd Skating Academy e patrocinato dal Comune di Città Sant’Angelo.

Alla cerimonia di premiazione interverranno anche il presidente regionale Opes, Terenzio Rucci, e il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti. Soddisfatta per questa due giorni l’organizzatrice Stella Cantelli: "Siamo pronti per ospitare un grande evento di straordinaria importanza. Gli sport rotellistici richiamano tanti appassionati da tutta Italia. Saranno due giorni pieni di divertimento e sano sport, con atleti di alto livello".

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...