Al Trofeo Città di Maltignano sugli scudi gli abruzzesi Masciarelli, Ceroli e Giuliani

Umberto Ceroli in azione (foto di Monica Curzi)

Al Trofeo Città di Maltignano, gara per la categoria juniores, sugli scudi tre abruzzesi: il pescarese azzurro del ciclocross Lorenzo Masciarelli, in forza alla compagine belga della Bert Containers Pauwels Sauzen, Umberto Ceroli della Vini Fantini Sportur Freebike e la donna open Giulia Giuliani, atleta di Corvara in forza alla Gb Junior Team. È stato però Armando Lettiero (Cps Professional Team) il protagonista assoluto della corsa; sul podio finale anche Luigi Castellari (Reda Mokador-Pedale Chiaravallese) e Giulio Pellizzari (Uc Foligno).

Si è gareggiato sulla distanza di 102 km con un primo anello di 11,5 km ripetuto 6 volte tra Piane di Morro e Villa Mattoni, poi 3 giri finali di 11 km cadauno con il muro di Maltignano (500 metri al 16%) a fare la differenza a poche centinaia di metri dal traguardo nel centro del paese.

ORDINE D’ARRIVO

1. Armando Lettiero (Cps Professional Team)

2. Luigi Castellari (Reda Mokador Pedale Chiaravallese)

3. Giulio Pellizzari (UC Foligno)

4. Lorenzo Masciarelli (Bert Containers-Pauwels Sauzen)

5. Umberto Ceroli (Vini Fantini-Sportur-Free Bike) a 10”

6. Samuele Silvestri (UC Foligno) a 12”

7. Giuliano Santarpia (Cps Professional Team)

8. Simone Aielli (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

9. Vittorio Carrer (Team Bike Terenzi)

10. Nicolò Severa (Team Coratti-AS Roma Ciclismo)

13. Federico Di Mauro (Gulp Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu)

16. Lorenzo Di Camillo (Gulp Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu)

25. Ettore Loconsolo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

29. Nicolò Di Giacomo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

37. Valerio Tedeschini (Gulp Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu)

40. Riccardo Bernardini (Gulp Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu)

41. Edoardo Luce (Gulp Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu)