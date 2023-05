Trofeo dell'Adriatico di powerlifting al pattinodromo di via Maestri del Lavoro

In memoria di Adriano Pace, grande atleta e sportivo abruzzese venuto a mancare nel 2022, domenica 11 giugno a partire dalle ore 9 si svolgerà il primo Trofeo dell'Adriatico di powerlifting. Costo di iscrizione: 20 euro per ogni singola specialità, 30 euro per entrambe. L'evento si terrà nel palazzetto dello sport - pattinodromo comunale di via Maestri del Lavoro.

Il powerlifting è uno sport di forza che prevede l'esecuzione di tre esercizi principali: la panca piana (bench press), lo squat e il sollevamento da terra (deadlift). L'obiettivo del powerlifting è sollevare il peso massimo possibile in ciascuno di questi tre esercizi, per poi sommare il totale dei tre pesi sollevati e determinare il vincitore.

Questo sport richiede una notevole forza e resistenza, nonché una tecnica adeguata per eseguire correttamente gli esercizi. Gli atleti devono essere in grado di sollevare grandi quantità di peso in modo sicuro ed efficiente, evitando lesioni e sforzi eccessivi. Gli atleti di powerlifting devono seguire un programma di allenamento specifico e adattato alle loro esigenze individuali, che prevede l'uso di pesi sempre maggiori per aumentare la forza muscolare.