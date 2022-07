Trionfa Martin Padel in Abruzzo nella finale di padel Coppa dei Club

Si sono svolte ieri, sul campo del Padelmania di Pescara, le Finali Regionali della Coppa dei Club Abruzzo. Nella Finale Gold, si sono giocati il titolo il Martin Padel Delux, i Campetti Cepagatti, il Martin Padel Gang e il Rozu Lanciano.

Cinque squadre invece hanno composto il Tabellone Silver: tre formazioni del Top Smash Padel, lo Sporting Club Vasto e il Padel Mixology.

Al termine di una bellissima giornata di sport, nonostante il grande caldo, abbiamo assistito a partite spettacolari e divertenti che hanno decretato il Martin Padel Delux come Campione Regionale della prima storica edizione svolta in Abruzzo della Coppa dei Club.

"Sono onorato e soddisfatto di questa prima edizione regionale che si è svolta in Abruzzo. Complimenti ai vincitori e a tutte le squadre partecipanti, per lo spirito di amatorialità sportiva che da sempre contraddistingue questa manifestazione", le parole di Roberto Standoli, Presidente MSP Abruzzo.

"Non vediamo l'ora che arriva la Finale Nazionale, per suggellare un bellissimo anno di padel amatoriale. Stiamo già programmando la prossima edizione della Coppa dei Club, che partirà da ottobre", conclude Simone Scardetta, Responsabile Padel MSP Abruzzo.

L’Abruzzo parteciperà quindi con due squadre alla Finale Nazionale, in programma il prossimo weekend: il Martin Padel e il Padelmania Pescara, già qualificata di diritto alla Finale Nazionale in quanto circolo ospitante della rassegna iridata che vedrà oltre alle due squadre citate e al Latina Padel Club, Ternana Padel e Pro Padel Perugia (Umbria), Pro Parma Padel Academy e Blue Padel Carpi (Emilia Romagna), Padel Villanuova Empoli (Toscana), Spazio Newton (Sardegna), Padel Dorado Center (Puglia), Acquara Sport (Campania), i veneti del Padel Village For You Team e le romane Mas Padel e Augustea.

La Regione Abruzzo, inoltre, parteciperà alla Finale Nazionale con una coppia alla competizione di padel mixto, che vedrà in campo un atleta normodotato con un atleta in carrozzina.

Gli Sponsor. Prestigiosi e numerosi gli sponsor di questa edizione quali la Birra Tsingtao, Tap Air Portugal, Cisalfa Sport, Acqua Cottorella, Babolat e l’Ente del Turismo delle Barbados. L’edizione 2022 della Coppa dei Club strizza inoltre un occhio anche al sociale ed all’inclusione nello sport; sarà infatti la Fondazione Entain a sostenere l’evento di padel mixto in carrozzina organizzato durante le finali nazionali dalla ASD romana Sport Insieme.

Media Partner. Il sito ufficiale www.coppadeiclub.it, i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle hanno fornito tutti gli aggiornamenti sulle finali, mentre le partite sono state trasmesse in streaming sulla pagina Facebook “Padel Amatoriale” grazie alla collaborazione con MY Social Padel.