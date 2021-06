Il grande triathlon sbarca a Montesilvano

Nel fine settimana del 5-6 giugno, Montesilvano ospiterà il primo fine settimana tricolore interamente dedicato ai giovani di questa stagione.

Sabato e domenica, si disputerà l’evento organizzato dalla società Forhans Team insieme all'assessorato allo sport del Comune di Montesilvano che assegnerà i titoli italiani giovani di aquathlon e si completerà con la coppa Italia di triathlon e il trofeo Italia di triathlon e aquathlon per la categoria Ragazzi.



Sono previsti numeri consistenti: oltre 1800 presenze/gara in due giorni tra triathlon e aquathlon. Luogo di partenza e arrivo, la zona dove nel 2019 si è svolto il Jova beach party.



L'assessore allo sport di Montesilvano, Alessandro Pompei: «Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione così importante, abbiamo cercato di fare il massimo anche sistemando, per l'occasione, alcune strade teatro delle gare. Il nostro obiettivo è di accogliere in modo ottimale non solo gli atleti ma anche le loro famiglie, guardando anche al futuro perché Montesilvano confermerà questo evento anche per il 2022. Voglio ringraziare tra gli altri Simone Mantolini, coach di triathlon che allena la famosa atleta probabile olimpica Verena Steinhauser: entrambi vivono a Montesilvano e ci stanno dando una grossa mano».



«Siamo estremamente contenti che tantissimi ragazzi gareggino nel fine settimana di Montesilvano - commenta Riccardo Giubilei, presidente della Federazione italiana triathlon - Avevamo ragione a cercare in tutti i modi di mantenere in piedi questo evento, spostandolo una settimana dopo la World Cup di Arzachena affinché potesse godere di tutta l’attenzione necessaria essendo il primo appuntamento tricolore della stagione per i nostri giovani. Aggiungo che, in queste ore, stiamo anche lavorando per permettere l’avvio dell’attività agonistica anche per i giovanissimi, sempre nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni sanitarie. Un grande ringraziamento alla società organizzatrice e al comune di Montesilvano che, dopo la cancellazione di Porto Sant’Elpidio, si è messo a disposizione per ospitare questo evento a cui parteciperanno in maniera massiccia le società giovanili in rappresentanza di tutti i nostri territori».



«Finalmente, dopo la cancellazione del prologo di coppa Italia e lo slittamento a settembre del campionato italiano di duathlon Giovani e della prima prova di coppa Italia e trofeo Italia dovuto agli ormai noti motivi di natura sanitaria, anche l’attività agonistica giovanile nazionale riparte ufficialmente», sottolinea Alberto Casadei, coordinatore tecnico delle attività giovanili, «e riparte in grande stile con oltre 1800 presenze/gara con tutti i più promettenti giovani atleti nazionali impegnati nella due giorni di Montesilvano. Per alcuni di loro sarà un ottimo test in vista dei prossimi Europei Junior di triathlon e di aquathlon, per altri sarà l’opportunità di mettersi in mostra davanti ai miei occhi e di quelli dello staff tecnico giovanile presente numeroso a Montesilvano, per altri ancora sarà l’occasione di tornare a gareggiare e di misurarsi in ambito nazionale».



PROGRAMMA



SABATO 5 giugno

Campionati Italiani Aquathlon Giovani

08.00 – 08.50 check in zona cambio Junior M/F e Youth B M/F

09.00 Start Ju Donne (750m –3km)

09.45 Start Ju Uomini (750m –3km)

10.30 Start Youth B Donne (400m – 1,5km)

11.00 Start Youth B Uomini (400m – 1,5km)

11:10 - 12:00 check out zona cambio Junior – Youth B

12.00 Premiazione categorie Ju e Yb



12.00 - 12.50 check in zona cambio Youth A M/F

13.00 Start Youth A Donne (400m – 1,5km)

13.30 Start Youth A Uomini (400m – 1,5km)

14:00 - 14:50 check out zona cambio Youth A

14.30 Premiazione categorie Ya



Trofeo Italia Aquathlon

14.50 - 15.40 check in zona cambio Ragazzi M/F

16.00 Start Ragazze (200m - 1km)

16.30 Start Ragazzi (200m - 1km)

16.50 Termine gare e check out zona cambio Ragazzi

17.00 Premiazione categoria Ragazzi



DOMENICA 6 giugno

Coppa Italia Triathlon

07.00- 07.45 check in zona cambio Junior e Youth B

08.00 Start Sprint Ju e Youth B Donne (750m – 20km – 5km)

09.30 Start Sprint Ju e Youth B Uomini (750m – 20km – 5km)

10.40 – 11:30 check out zona cambio Junior e Youth B

11:30 Premiazioni Junior e Youth B

11.30 – 12.15 check in zona cambio Youth A

12.30 Start SuperSprint Youth A Donne (400m – 10km – 2,5 km)

13.30 Start SuperSprint Youth A Uomini (400m – 10km – 2,5 km)

14.15 – 15:00 Check-Out zona cambio Youth A

15:00 Premiazioni Youth A



Trofeo Italia Triathlon

15.00 – 15.45 check in zona cambio Ragazzi

16.00 Start Ragazze (200m – 3km – 1km)

16.30 Start Ragazzi (200m – 3km – 1km)

16:45 Check-Out zona cambio Ragazzi



17:00 Premiazioni Ragazzi e fine manifestazione