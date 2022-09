Il triathlon torna a Pescara con i campionati giovanili a cronometro

Il triathlon torna protagonista a Pescara con i campionati giovanili a cronometro. Le gare si terranno sabato 17 e domenica 18 settembre, con il prologo e la finale validi per la coppa Italia. Ad organizzare l'evento è la Società Sportiva Dilettantistica Revolution a r.l.(nome in breve Forhans Team), realtà sportiva a livello nazionale ed internazionale, in collaborazione con la società Blue Triathlon Accademy, la Federazione Italiana Triathlon e il Coni.

Assieme alla finale per la coppa Italia (nella quale, per la prima volta in Italia, la gara si svolgerà con la spettacolare formula Eliminator per gli Junior), sabato 17 settembre si svolgerà anche una finale regionale per le categorie minicuccioli, cuccioli, esordienti e ragazzi e nel totale del week-end saranno impegnati quasi 1.500 giovani e giovanissimi triatleti. Gli atleti, tecnici e accompagnatori giungeranno a Pescara già dal venerdì, per una stima di utilizzo di tutte le strutture alberghiere, ristoranti e altre attività pari a 5-6 mila presenze totali.Saranno circa 50 le società sportive coinvolte, provenienti da tutta Italia. L'assessore Patrizia Martelli ha dichiarato:

"Il fascino del Triathlon sta nella volontà degli atleti di superare se stessi, di andare oltre i propri limiti cimentandosi in più discipline che richiedono impegno e grande preparazione. Accogliamo con grande gioia e soddisfazione i “Campionati giovanili a cronometro” di coppa Italia che riportano questa disciplina nella nostra città a distanza di anni. Da piazza I Maggio, dove sarà allestito il villaggio di accoglienza e raduno di alcune delle più grandi promesse italiane di questa disciplina, le gare si snoderanno sul nostro lungomare e abbracceranno Pescara e il lungofiume dei poeti. Come amministrazione abbiamo accolto e sostenuto questa manifestazione comprendendone il grande valore sportivo e creando tutte le condizioni logistiche e di sicurezza necessarie. Voglio quindi ringraziare il Forhans Team per aver offerto al nostro territorio questa opportunità. Agli atleti e al loro seguito rivolgo il mio saluto di benvenuto a Pescara e auguro di ottenere grandi risultati.

Il sindaco Carlo Masci ha aggiunto:

"Pescara mai come in questi ultimi mesi è stata scelta da federazioni sportive e associazioni che ci hanno chiesto di ospitare eventi di valenza nazionale e internazionale. Pescara piace sempre di più e siamo quindi felici che questa disciplina, il triathlon giovanile, torni a distanza di 1uattro anni ad animare il cemtro della nostra città. Tutta la struttura comunale si è infatti messa a disposizione per consentire lo svolgimento delle competizioni "

Le gare di nuoto, bici e corsa interesseranno lo specchio d’acqua antistante la nave di Cascella e il quadrilatero centrale cittadino (lungomare e lungofiume dei Poeti) che presenterà delle limitazioni al traffico dal 16/09 al 18/09/2022 dalle ore 14,00 fino alle ore 20,00.