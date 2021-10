La squadra delle Piastrine vince il 36esimo torneo di tennis Fidas

Anna Di Carlo: “Il fine principale di questa e altre iniziative messe in campo da Fidas è quello della divulgazione dell’importanza del dono del sangue, il cui bisogno non si spegne mai”

La squadra delle Piastrine, capitanata da Roberto Di Lauro e Vito Lopane, vince il 36esimo torneo di tennis Fidas, che si è disputato nel centro Magister di Montesilvano. Del team fanno parte Paolo De Grandis, Gianfranco Niccolò, Mauro Della Penna, Domenico Troiani, Nicola Ciccone, Marco D’Angelo, Giuseppe Verna, Italia Canacci, Mario D’Ettorre, Gabriele Carlesi e Loredana Di Bernardino.

“Il fine principale di questa e altre iniziative messe in campo da Fidas è quello della divulgazione dell’importanza del dono del sangue, il cui bisogno non si spegne mai”, ha spiegato la presidente della Fidas Anna Di Carlo, “è con questo spirito, e con gli ideali di solidarietà e altruismo, che i soci di Fidas Pescara sono scesi in campo dando prova di abilità e spirito agonistico, ma soprattutto di buon cuore”.