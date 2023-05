Trofeo Morandini, a Penne arrivano i campioni d'Italia del Napoli per un quadrangolare d'eccezione

I neo campioni d'Italia del Napoli calcio saranno a Penne per un quadragolare d'eccezione. L'occasione è la trentottesima edizione del Trofeo Morandini, torneo nazionale di calcio giovanile. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Leonardo D'Addazio (FdI) che ha presentato il trofeo e lo speciale quadrangolare che porterà nel campo della città vestina il Napoli insieme al Pescara, la Reggina e la Ternana, alla presenza del presidente del Penne calcio Andrea Marrone, l'assessore comunale allo sport Emidio Camplese e il consigliere comunale con delega agli eventi e al turismo Antonio Vellante.

Il Torneo animerà uno dei borghi più belli d'Italia dal 31 maggio all'11 giugno con il quadrangolare fissato per il 3 e il 4 giugno. “Un torneo unico che ospita tutte le categorie, dai primi calci alle squadre juniores”, spiega Marrone. Oltre all'appuntamento con il calcio professionistico, sarà riproposto nei giorni del torneo anche il contest con le scuole di disegno e fotografia che avrà come tema “Un calcio alla violenza” su cui si terrà anche un convegno. “L’obiettivo – sottolinea – è di elevare il livello sportivo e di uscire dal rettangolo di gioco per dare valore al nostro comprensorio, anche con la predisposizione di pacchetti turistici volti a fare scoprire le bellezze culturali del nostro territorio”.