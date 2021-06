Vittoria alla squadra della Polizia municipale nel torneo simbolico che ha dato il via al nuovo PalaRoma

Il gruppo sportivo Polizia municipale di Montesilvano sarà una delle candidate per l’assegnazione del titolo nazionale di calcio a 5 riservato alle polizie municipali d’Italia, ma oltre a questo aspetto ha in serbo tante iniziative anche benefiche

Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale Città di Montesilvano sarà una delle candidate per l’assegnazione del titolo nazionale di calcio a 5 riservato alle Polizie Municipali d’Italia. La 23esima edizione del campionato nazionale organizzato dall’A.S.P.M.I. (Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia) si svolgerà in Puglia dal 13 al 20 giugno prossimo. La squadra ha conquistato il primo posto del quadrangolare, che si è disputato al Palaroma in occasione della giornata celebrativa di riapertura, battendo la squadra formata dai politici e dai dipendenti comunali di Montesilvano. Al terzo posto si è piazzato il quintetto degli infermieri, quarto quello dei giornalisti.

Il team abruzzese da protagonista nel 2019 con la conquista del tricolore e la vittoria della Coppa Italia, sarà una delle candidate per l’assegnazione del titolo nazionale 2021, a causa della pandemia lo scorso anno il campionato non è stato disputato. Le squadre che gareggeranno per l’assegnazione dell’ambito e prestigioso “Tricolore” saranno tredici: Andria, Bari, Brindisi, Pesaro, Palermo, L’Aquila, Salerno, Torino, Trieste, Montesilvano, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, San Severo.

Della rosa allenata da Roberto Marzoli faranno parte: Piscione Alessandro (P) – Speranza Marco – Ciccarelli Pasquale – Di Fiore Paolo – Cesaroni Corrado – Bonanni Francesco – Albertini Marco – Trave Dino (P) Costantini Roberto – Marini Mario – Fedele Armando – Zaini Paolo. Lo staff accompagnatori: Castorani Giancarlo, Foglia Nando, il professor Remigio Gianni e il massaggiatore Ciro Fusco, ex Pescara Calcio. Il gruppo sportivo montesilvanese, al di là delle prestigiose vittorie sportive è, unitamente al suo Comando di Polizia Locale, promotore di iniziative benefiche e sociali da oltre venti anni.

Lo scorso anno con l’organizzazione di uno degli eventi sono state acquistate tre poltrone per “Allattamento e Marsupioterapia”, donati al reparto Neonatologia e terapia Intensiva neonatale di Pescara. Inoltre sono stati raccolti, durante la pandemia, dodici quintali di derrate alimentari devolute alla Caritas parrocchiale Sant’Antonio di Montesilvano. Lo scorso 7 giugno con il risarcimento elargito e interamente devoluto in beneficenza da un operatore del Comando di Polizia Locale, sono stati acquistati due lettini di particolare colore per visita medica. L’acquisto è stato finalizzato con lo scopo di dare continuità alla collaborazione con il reparto Uoc Neonatologia, così da rendere l’ambiente più colorato e accogliente per i piccoli pazienti.