Successo di pubblico per il primo torneo di calcio camminato “Memorial Adriano Napoli”

Sabato 19 giugno si è tenuto il primo torneo di Pescara per questa disciplina, organizzato dalla Uisp e patrocinato dal Comune

Interesse e curiosità da parte del nutrito pubblico che ha assistito ieri 19 giugno al primo torneo di calcio camminato “Memorial Adriano Napoli” organizzato a Pescara dalla Uisp al lido NikiBeach e patrocinato dall'assessore Di Nisio del Comuune di Pescara.

Prima classificata la squadra dei vigili del fuoco, seguita dal Cral Regione Abruzzo, rappresentativa Uisp e Cral Poste.

Alle ore 18:45 l’attesa gara per l’assegnazione del primo e secondo posto del Torneo con la vittoria della formazione dei vigili del fuoco, e a seguire la premiazione alla presenza della signora Tiziana Di Paolo, vedova di Adriano Napoli a cui il Torneo è stato intitolato, e dell’assessore Nicoletta Di Nisio che ha dichiarato:

"Ha riscosso interesse e curiosità il primo torneo di questa nuova disciplina, il calcio camminato (walking football) che ha interessato e coinvolto tantissimi sportivi. Il calcio camminato, infatti, si gioca con regole che consentono di praticare questa disciplina a tutti, anche a chi non è più giovanissimo.

La regola principale è non correre (valgono le regole della marcia, non possono essere staccati contemporaneamente entrambi i piedi da terra) e sono vietati i contrasti. Il pallone, a rimbalzo controllato, inoltre, non può alzarsi sopra il metro e cinquanta di altezza da terra."