La Tirreno-Adriatico 2021 fa tappa in Abruzzo, ecco dove e quando

Conto alla rovescia per la doppia tappa abruzzese della Tirreno-Adriatico 2021 di ciclismo riservata ai professionisti. La quarta tappa si svilupperà sul crinale degli Appennini e segnerà lo spartiacque della corsa a tappe organizzata dalla Rcs Sport, giunta alla 56a edizione, di scena tra il 10 e il 16 marzo in sette tappe e al via con un parterre di alto livello: Vincenzo Nibali, il francese campione del mondo in carica Julien Alaphilippe, lo sloveno Tadej Pogacar, il colombiano Egan Bernal, il britannico Simon Yates, vincitore uscente della Tirreno-Adriatico, lo slovacco pluri campione del mondo Peter Sagan e i corridori abruzzesi Giulio Ciccone e Dario Cataldo.

L'attesa sfida alla salita di Prati di Tivo è in programma il prossimo 13 marzo. Sarà la tappa regina della Corsa dei Due Mari che partirà da Terni. È una frazione piuttosto breve di soli 148 chilometri ma che nella seconda parte presenta tre salite in un crescendo di difficoltà: Sella di Corno (990 metri), Passo delle Capannelle (1299 metri) e l'ascesa finale che porta ai 1450 metri di Prati di Tivo (stazione sciistica ricadente nel comune di Pietracamela), 14 chilometri al 7% di media con punte al 12%.

Già traguardo storico dell’edizione 1975 del Giro d’Italia (successo di Giovanni Battaglin che poi vinse la Corsa Rosa nel 1981), la Tirreno-Adriatico ha consacrato su questa ascesa due campioni del calibro di Vincenzo Nibali e Chris Froome che ottennero una memorabile vittoria di tappa: il corridore siciliano nel 2012, il britannico nel 2013.

Domenica 14 marzo, invece, a Castellalto si celebrerà la partenza della quinta tappa della Tirreno-Adriatico con arrivo a Castelfidardo, nella frazione dedicata ai “muri” marchigiani. Così Maurizio Formichetti, referente per l’Abruzzo delle manifestazioni Rcs Sport:

“Sono fiero di essere stato uno dei principali sostenitori per portare a Castellalto la partenza di tappa che darà lustro a questo comune che è già noto agli onori delle cronache con il festival di Castelbasso. Al di là delle problematiche Covid, ho trovato un entusiasmo così importante e mi auguro che la Tirreno-Adriatico possa dare maggior impulso alla ripartenza per l'economia e per il turismo locale”.

Gabriele Di Meco, in qualità di vice presidente regionale Fci Abruzzo, sottolinea invece la valenza dell’evento ciclistico a carattere mondiale sul piano dell'immagine “con un filo di speranza e di guardare avanti nonostante le difficoltà che stiamo attraversando”.