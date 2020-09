La TikiTaka Academy Spoltore si presenta ufficialmente. Appuntamento giovedì 17 settembre a Pescara. Sarà un incontro aperto alle famiglie dei baby calciatori che sono entrati a far parte di questa nuova realtà, ma anche a chi è interessato a conoscere da vicino un altro modo di fare calcio. Così il responsabile tecnico Edmondo Farias:

"Il nostro è un modo di fare scuola calcio basato sul rapporto completo bambino-istruttore. Tecnica, coordinazione e sensibilità. 6 gli istruttori che dovranno guidare i giovani divisi in gruppi di 14 componenti. La crescita del bambino è legata alle abilità tecniche dell'istruttore ma soprattutto alla capacità dell'istruttore stesso di mettersi sullo stesso piano del bambino per tirare fuori la personalità che gli permetterà di crescere in armonia e quindi migliorare sotto tutti i punti di vista".

L'Academy, legata allo Spoltore Calcio, consentirà agli azulgrana di dare continuità al loro progetto giovani. Anche quest'anno, come già accaduto negli anni scorsi, la prima squadra è formata per il 70% da giocatori che provengono dalle giovanili. Nella passata stagione sono stati 15 gli under che hanno esordito con la maglia dello Spoltore nel massimo campionato regionale abruzzese.