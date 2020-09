Calcio, esordio in Serie A per l'assistente arbitrale Thomas Ruggieri di Pescara: designato per Udinese-Spezia

Esordio in Serie A per l'assistente arbitrale Thomas Ruggieri di Pescara.

Il 34enne pescarese è stato infatti designato per la partita di domani tra Udinese e Spezia, recupero della prima giornata di campionato.

Ruggieri, insieme al collega Filippo Valeriani della sezione Aia-Figc di Ravenna, coadiuverà l'arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

Ruggieri, che nella passata Serie B ha disputato 19 partite, prosegue nel solco della tradizione degli assistenti arbitrali pescaresi che hanno calcato i campi della massima serie. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati Francesco De Luca e Renato Buda.

Dal 2012 ha iniziato a svolgere l'attività di assistente arbitrale sui campi della serie D con la bandierina in mano, poi ci sono state le promozioni in Lega Pro e Serie B fino all'esordio di domani in Serie A.