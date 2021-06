Tennis, il Match Point 2000 di Pescara festeggia la promozione in serie C

Importante successo per il circolo di tennis Marth Point 2000 Ssd di Pescara, che festeggia la promozione in Serie C per l'anno 2022. Gli atleti hanno superato in casa al doppio supplementare di spareggio, domenica 6 giugno, il circolo tennis S.Egidio. La squadra è composta da Matteo Filippo Petrelli giocatore di seconda categoria; Giuseppe Eliantonio, Egidio Calvaresi, Federico Eliantonio e Antonio Costantini giocatori di terza categoria; e da Mirko Carabbella giocatore di quarta categoria.

Nella prima fase a gironi, la sqaudra si era classificata prima ottenendo quattro vittorie su quattro contro le squadre molisane At Fontanavecchia Cb e Atd Campobasso e contro le due squadre abruzzesi, Ct Atessa e Promotennisvasto.

Nel corso della fase a eliminazione diretta è stata ottenuta la prima vittoria, giocata in casa, agli ottavi di finale contro il Free Time L’Aquila nella giornata di domenica 30 maggio con un risultato finale pari a 3-0 grazie alle vittorie degli incontri individuali di Matteo Filippo Petrelli, Giuseppe Eliantonio ed Egidio Calvaresi.

Domenica invece si sono svoliti tre incontri singolari e un doppio, con eventuale doppio di spareggio in caso di parità come poi effettivamente avvenuto con risultato finale di 3.2 per i pescaresi.

Nel dettaglio, al termine degli incontri individuali di singolo, il Match Point 2000 si attesta in vantaggio per 2 a 1 grazie alle vittorie ottenute da Giuseppe Eliantonio e da Egidio Calvaresi. A seguire, il doppio, vinto al terzo set dal Ct S.Egidio, decretando il provvisorio 2 a 2, ha obbligato entrambe le squadre a schierare i giocatori per disputare l’ultimo e decisivo doppio supplementare di spareggio. Quest’ultimo è stato vinto in due set con il punteggio finale di 7-5 6-3 dal Match Point 2000 grazie allo schieramento della coppia Petrelli Matteo e Egidio Calvaresi.

Ora il circolo tenterà anche di aggiudicarsi il titolo di campione regionale disputando la semifinale domenica 13 giugno. La finale del campionato interregionale "Serie D1" Abruzzo - Molise si terrà domenica 20 giugno.