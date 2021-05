Morto Tarcisio Burgnich, concluse la carriera da allenatore con il Pescara

Burgnich aveva 82 anni ed è scomparso la scorsa notte in Versilia, nel 2001 allenò i biancazzurri in un'annata sfortunata che terminò con la retrocessione

È morto Tarcisio Burgnich, ex calciatore difensore di Inter, Napoli e della Nazionale e allenatore di calcio.

Burgnich, soprannominato la "Roccia" aveva 82 anni ed è scomparso la notte scorsa in Versilia dopo una lunga malattia, come riferisce l'agenzia Dire.

Era nato a Ruda in provincia di Udine il 25 aprile 1939 ed è stato Campione d'Europa con l'Italia nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970.

Dopo 12 anni nell'Inter di Angelo Moratti ed Helenio Herrera, ha chiuso la carriera da calciatore al Napoli nel '77, per poi intraprendere quella da allenatore nel '78 con il Livorno, fino al 2001 quando concluse la sua esperienza in panchina in riva all'Adriatico con il Pescara. Subentrò in panchina a stagione in corso a Giovanni Galeone che a sua volta venne chiamato al posto di Delio Rossi. Quest'ultimo venne richiamato al posto di Burgnich nel finale di stagione che si concluse con la retrocessione.