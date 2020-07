Moretti nuovo giocatore dell'Amatori: “Sono orgoglioso e felice, nessun dubbio sulla scelta”

Stefano Moretti è un nuovo giocatore dell'Amatori. L'ala, classe 1990, proviene dall'Olimpia Mosciano. Queste le sue prime parole: “Sono orgoglioso e felice, nessun dubbio su questa scelta. Arrivo in una grandissima società. La voglia di giocare è sempre tanta, dopo il lockdown è ancora più grande. Ci sono state tante offerte, ma l'Amatori è un nome che spicca in Abruzzo”.

Moretti si definisce “un giocatore istintivo che nel corso degli anni ha saputo far diventare l'istintività, piano piano, raziocinio e quindi credo di essere un giocatore affidabile. Ritrovo coach Castorina, che per me è come un secondo padre e un vero mentore cestistico. Ci conosciamo ormai da 20 anni, mi ha allenato nel settore giovanile e abbiamo vinto un campionato senior insieme: la sua presenza è molto importante. Ai tifosi Amatori dico una semplice cosa: venite al palazzetto, ci divertiremo!”.