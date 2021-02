Pescara Basket, Staselis e Raupys hanno fatto rientro in città [FOTO]

Lo fa sapere, in una nota, la società. I due atleti lituani sono tornati a Pescara nella giornata di domenica 14 febbraio. Dopo essere stati sottoposti a tampone rapido prima della loro partenza e al loro arrivo in Italia, ieri hanno svolto il primo allenamento

Mantvysas Staselis e Simas Raupys hanno fatto rientro a Pescara. Lo fa sapere, in una nota, la Pescara Basket, aggiungendo che i due atleti lituani sono tornati in città nella giornata di domenica 14 febbraio. Dopo essere stati sottoposti a tampone rapido prima della loro partenza e al loro arrivo in Italia, con esito negativo, ieri hanno svolto il primo allenamento in gruppo.

Staselis e Raupys, che in questi mesi trascorsi in Lituania hanno continuato ad allenarsi seguendo i programmi concordati con lo staff tecnico, hanno mostrato "una condizione fisica eccellente", dice la Pescara Basket, anche se "occorrerà qualche giorno per assimilare nuovamente schemi e concetti di gioco offensivi e difensivi di coach Vanoncini", così da "reintegrarsi alla perfezione nei meccanismi di squadra".