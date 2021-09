Come riporta Spoltore Notizie, da domani (22 settembre) prenderà ufficialmente il via l'annata 2021/2022 che vedrà la compagine di Mirko Di Cesare fare il suo esordio in questo campionato

Parte la stagione della Farmacia Sebastiani Volley Spoltore: sarà la prima in Serie D. Come riporta Spoltore Notizie, infatti, da domani (22 settembre) prenderà ufficialmente il via l'annata 2021/2022 che vedrà la compagine di Mirko Di Cesare fare il suo esordio in questo torneo.

Si ricomincia puntando fortemente sul settore giovanile. Tutte le categorie si ritroveranno a Santa Teresa: mini volley, Under 12, Under 16, 2^ Divisione, Serie D e Amatoriale. Appuntamento al Palanora alle ore 17,20.