Nuoto, record mondiale master per la staffetta della Swim Team Abruzzo

Nel weekend scorso, durante i campionati europei di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro, con un clamoroso distacco di ben 8 secondi sulla forte formazione della Federazione francese di sport subacquei Ffessm, giunta seconda, la staffetta mista 4x50 pinne della Swim Team Abruzzo (composta dai "fantastic four" Alessia Vaculencic, Miriam Passeri, Ivan Amoroso e Renato Possanzini) ha conquistato l'oro europeo e il record mondiale della propria categoria (180-219) con il tempo di 1.42.43.

E questo è solo il più clamoroso dei risultati ottenuti dalla squadra pescarese, che al successo della staffetta ha aggiunto anche 7 titoli europei individuali con Possanzini (50-100 e 400 pinne M55) e Passeri (50 e 100 pinne M45), entrambi già primatisti mondiali in carica, e con Amoroso (400 pinne M45) e Vaculencic (400 pinne M45), quest'ultima con un ulteriore solido primato mondiale benché al suo esordio in una manifestazione internazionale di nuoto pinnato. Podio sfiorato, infine, per la combattiva Azzurra Di Bartolomeo.