A Spoltore una partita di calcio ed una serata dedicata al giovane Matteo Serra

Spoltore e la sua scuola calcio ricordano Matteo Serra, il giovane calciatore 18enne del Pineto scomparso tragicamente in un incidente stradale all'inizio di luglio. Proprio a Spoltore aveva mosso i primi passi nel mondo del calcio e l'evento è organizzato dallo staff tecnico della scuola calcio dello Spoltore Calcio: Eddy Farias, Alessandro Del Gallo, Davide Faieta e Francesco Fasciani, già Tiki Taka Academy, prima di passare al Pineto Calcio. Saranno presenti i genitori di Matteo, oltre a nomi del calcio e della società civile. Prevista anche un'amichevole fra i suoi compagni di squadra.

Eddy Farias ha aggiunto:

“Questa tragedia non fa altro che testimoniare di quanto questo sport, fatto a qualsiasi livello, sia una forma di aggregazione di vita incredibile che fa della condivisione, dalle cose più belle alle più brutte purtroppo, qualcosa che rende indimenticabile e indissolubile il legame tra le persone. Da calciatore non ci si rende conto, forse si vivono le cose in maniera più superficiale, invece da quando si sta dall’altra parte della barricata, si capisce quanto sia forte il legame tra i ragazzi Matteo era un giovane esemplare, non sono parole di circostanza, lo era davvero, così come lo è tutta la sua famiglia. A tutto c'è un senso, coglierlo in questa tragedia non è facile, ma sono convinto che ci sia anche qui“