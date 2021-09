Lo Spoltore fermato in casa dal Giulianova al debutto in Coppa: 1-1

Finisce in parità la prima partita ufficiale della stagione per lo Spoltore di mister Del Gallo. Nell'andata del primo turno di Coppa Italia finisce 1 a 1 contro il Giulianova. Accade tutto nel primo tempo: al 37' imbucata di Sparvoli per Sborgia che, solo davanti a Boccanera, non sbaglia: tocco delizioso e azulgrana in vantaggio.

Il pari dei teramani in pieno recupero sul finire del primo tempo: azione solitatria di Persiani che, dopo aver superato due avversari, lascia partire un tiro incrociato su cui nulla può Palena.

Ripresa aperta e ben giocata dalle due squadre. La palla della vittoria capita sui piedi di Belli a tempo scaduto, la sua conclusione viene deviata in angolo. Finisce in pareggio, per la qualificazione discorso rimandato a domenica prossima.

SPOLTORE GIULIANOVA 1-1

Reti: 37' p.t. Sborgia (S), 48' p.t. Persiani (G).