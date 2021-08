Doppio colpo per lo Spoltore: acquistati Fabrizio Selvallegra e il fratello di Antonio Balzano

La società, che milita in eccellenza, si è aggiudicata le prestazioni sportive del centrocampista e del terzino destro

Doppio colpo in entrata per lo Spoltore Calcio, società che milita in eccellenza e che adesso si è aggiudicata le prestazioni sportive di Fabrizio Selvallegra ed Ezio Balzano. Selvallegra, classe 1998, è un centrocampista che può fungere anche da seconda punta. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Lanciano, ha militato con Cupello, Chieti, Sambuceto e Lanciano.

Ezio Balzano, terzino destro classe 1997, viene invece dal vivaio del Pescara. Fratello di Antonio, ex capitano dei biancazzurri, ha vestito la maglia della Renato Curi prima delle esperienze in Serie D con San Nicolò e Notaresco. Infine le esperienze con Nereto e Acqua & Sapone e adesso l'arrivo alla corte di Alessandro Del Gallo.