Anche il sito del Comune di Pescara si tinge di rosa in vista della tappa del Giro d'Italia

Anche il sito istituzionale del Comune di Pescara si tinge di rosa in vista del Giro d'Italia. Da ieri, infatti, con un video annuncio del sindaco Carlo Masci diffuso sui social, il portale web dell'ente comunale avrà una banda rosa sulla home page e presenterà una sezione dedicata agli eventi ed alle iniziative che accompagneranno la città verso la tappa del 17 maggio che partirà proprio da Pescara con arrivo a Jesi.

Sono diverse le iniziative messe in campo per l'importante evento sportivo che aprirà la stagione primaverile ed estiva degli appuntamenti sportivi in programma a Pescara. Anche i monumenti della città tra cui la torre dell’orologio del municipio, il ponte Flaiano, l’Aurum e molte fontane della città si coloreranno di rosa con l'avvicinarsi della carovana rosa. Sempre il comitato che organizza il Giro d'Italia da qualche giorno ha lanciato anche un contest sui social "Pescara Zona Rosa" per “La vetrina più bella”, “Il piatto più rosa”, “Il drink più rosa” e “Il selfie in rosa”, con partecipazione gratuita e le immagini che dovranno essere inviate per messaggio sulla pagina facebook del “Comitato tappa”.

Le pagine social di riferimento sono https://www.facebook.com/pescara.tappagiroditalia, e https://www.instagram.com/pescaragiroditalia/