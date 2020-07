Altro colpo di mercato per il Pescara Basket: arriva il lituano Simas Raupys. Nato a Rokiskio nel 1994, ala forte di 197 cm, è un prodotto dello Zalgiris Kaunas junior team, con cui ha mosso anche i primi passi nel basket professionistico tra il 2010 e il 2012.

Nella scorsa stagione è stato uno dei lunghi più dominanti del campionato di Serie C Gold Abruzzo-Marche-Umbria. Queste le sue prime parole:

“Sono sempre alla ricerca di sfide e sono stato felice di accettare quella che mi si proporrà a Pescara. Inoltre giocherò con il mio amico Staselis, che conosco molto bene anche per essere stati compagni di squadra già in passato. I miei obbiettivi, come ogni stagione, sono quelli di lavorare sodo ogni giorno e di rendere al meglio insieme ai miei compagni di squadra per raggiungere grandi risultati”.