Fischio d'inizio all'Adriatico, il Pescara parte dalla sfida con l'Avellino: segui la diretta

Tutto pronto allo stadio Adriatico per il fischio di inizio della prima partita di campionato del Pescara in serie C. La squadra di mister Alberto Colombo apre il suo girone (il girone C) con un big match. Dall'altra parte del campo, infatti, c'è l'Avellino, una diretta concorrente per l'alta classifica. Importante, dunque, partire con il piede giusto.

LE FORMAZIONI

Pescara calcio: 22 Plizzari, 2 Milani, 10 Lescano, 11 Delle Monache, 19 Mora, 20 Kraja, 23 Pellacani, 27 Cuppone 28 Ingrosso, 29 Cancellotti, 88 Germinario. A disposiazione: 1 Sommariva, 31 D?Aniello, 5 Palmiero, 6 Gyabuaa, 7 Colaj, 9 Vergani, 13 Brosco, 17 De marino, 18 Boben, 21 Desogus, 25 Mehic, 39 Tupta, 72 Saccani. Allenatore Alberto Colombo

Avellino calcio: 12 Marcone, 3 Tito, 4 Franco, 7 Kanoute, 11 Murano, 15 Aya, 20 Casarini, 26 Guadagno, 27 Ricciardi, 31 Illanes, 32 Zanandrea. A disposizione: 16 Pizzella, 33 Antignani, 2 Rizzo, 8 Garetto, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 18 Ceccarelli, 21 Matera, 23 Dall?Oglio, 28 Maisto, 34 Auriletto, 42 Moretti, 99 Micovschi. Allenatore: Roberto Taurino