Secondo memorial Comerlati: torneo di calcetto, divertimento e aggregazione al campetto della parrocchia Beata Vergine Maria del Fuoco

Dal 2 al 23 giugno si terrà il torneo di calcetto al campetto della parrocchia Beata Vergine Maria del Fuoco. Si tratta del secondo memorial Comerlati, dedicato all’amato e storico parroco don Giuseppe Comerlati, nel campetto che lui stesso inaugurò.

Rispetto all’edizione precedente, il torneo ha visto un aumento del numero delle squadre partecipanti, passando da cinque a sette, con un totale di 56 giocatori nati tra il 2005 e il 2008. La formula rimane invariata: un unico girone all’italiana, con le prime quattro classificate che si sfideranno in semifinali e finali per il terzo e primo posto.

A ideare e organizzare il è stato un gruppo di abitanti della parrocchia Madonna del Fuoco, tra i 24 e i 50 anni, che hanno voluto ricordare monsignor Comerlati attraverso questo evento sportivo.

Il loro impegno è a 360 gradi: dalla cura del prato alla stesura del calendario, passando per la ricerca di sponsor e l’arbitraggio. Gli stessi arbitri, Nino Manzo, Andrea Passeri e Daniele Pompa, sono residenti della zona e condividono lo spirito del torneo: aggregare i giovani all’ombra della chiesa.

“Vogliamo dimostrare ai ragazzi che la parrocchia può essere un punto di riferimento e di aggregazione sana”, spiegano gli organizzatori. “E speriamo che, nel tempo, capiscano che seguire Cristo sia la scelta migliore per la loro vita”.

Il torneo è agonistico, ma sempre nel rispetto dell’avversario, e le bestemmie in campo sono severamente vietate. “È bello vedere che anche chi non gioca segue le partite con entusiasmo, soprattutto i più piccoli che non vedono l’ora di poter partecipare un giorno”, continuano gli organizzatori.

Un premio per la tifoseria più colorata, un’importante e simpatica novità di questa seconda edizione. Per aggiudicarselo, basta girare un video durante una partita, taggare la pagina Instagram ufficiale del torneo @memorialcomerlati e attendere il verdetto degli organizzatori che decreteranno i vincitori a fine torneo. Il premio in palio? Cento arrosticini offerti dalla Macelleria Pompa di Villaraspa.

Il torneo è iniziato il 2 giugno e si concluderà domenica sera 23 giugno. Per l’occasione, sarà possibile gustare pizze e crepes mentre si assiste alle partite. “Siamo sicuri che sarà un grande spettacolo, quello di giovani che si divertono e si entusiasmano in una parrocchia! Forza ragazzi, forza Memorial Comerlati!”, concludono gli organizzatori.