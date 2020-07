La scuola calcio D'Annunzio riparte dopo il lockdown

La scuola calcio D'Annunzio calcio riparte dopo il lockdown. Le realtà sportive hanno sofferto tutte in questo periodo di pandemia, ma lo stop forzato è stato ancora più doloroso per chi da sempre opera con i settori giovanili, come appunto la società pescarese, che ora sta ricominciando con gradualità e rispettando ogni norma anti-Covid, in attesa della riapertura ufficiale della stagione prevista poco prima di Ferragosto.

La D'Annunzio è pronta, quindi, come conferma il presidente Giovanni Mincarini:

"Stiamo per riaprire tutto, in questo periodo abbiamo lavorato molto per farci trovare pronti sotto ogni punto di vista. Ricominceranno dapprima Juniores, Allievi e Giovanissimi, poi via via le altre categorie. I ragazzi scalpitano, non possiamo che assecondarli ma sempre tenendo ben presenti le misure che in questo momento ci impongono massima allerta nel limitare nuovi possibili focolai del Coronavirus".

I risultati raggiunti nei mesi scorsi erano stati straordinari: su tutti, la vittoria nel Campionato Regionale Juniores, che consentirà al team biancorosso di partecipare al Campionato d’Elitè. Mincarini, oltre a essere il presidente, guiderà anche nella prossima stagione la formazione Giovanissimi.