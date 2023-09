Scudetto Cup a Pescara dal 5 al 9 settembre

La prima edizione dello Scudetto Cup, il torneo internazionale di calcio under 15 organizzato nell’ambito della settimana del Festival dannunziano, porterà la migliore selezione dei giovani talenti e campioni under 15 di Milan, Inter, Roma, Juve, Paris Saint Germain e Pescara, da cui verranno scelti gli 11 della nazionale e che regaleranno alle città di Pescara e Montesilvano, dal 5 al 9 settembre, uno spettacolo ineguagliabile.

Lo Scudetto Cup è il trofeo che verrà assegnato alle rappresentanze ufficiali dell’under 15 di Roma, Juve, Milan, Inter, Paris Saint Germain e Pescara. Il torneo, completamente gratuito per il pubblico, prenderà il via il 5 settembre con due partite che si giocheranno al campo San Marco di Pescara, ossia il derby Milan-Inter e Pescara-Juve. Gli altri match si giocheranno ancora al San Marco o allo stadio in erba naturale di Montesilvano; le semifinali si giocheranno al San Marco e le finali per il primo e secondo posto all’Adriatico-Cornacchia nella mattina di sabato 9 settembre, e quindi ci saranno le premiazioni.

Per l’occasione è stato anche istituito il sito www.scudettocupgabrieledannunzio.it, in cui sarà possibile reperire tutte le informazioni e seguire in diretta gli incontri di calcio. La presentazione alla città delle squadre si svolgerà mercoledì 6 settembre con una Bridge Parade: alle 19 si partirà dal molo sud, ponte del mare, sino a raggiungere lo stadio del mare, ciascuna squadra con la propria divisa e il capo delegazione con portabandiera, e sul palco la presentazione di ciascun team.

Giovedì 7 settembre, invece, nella Sala Europa dell’Aurum, ci sarà alle 17 un evento di ‘Sport e Salute’ sul tema ‘Mens sana in corpore sano’ sui sani stili di vita, con lo storico Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale a Gardone Riviera, che parlerà del rapporto del Vate con lo sport, quindi il primario del reparto di cardiologia dell’ospedale civile Paloscia, il primario del reparto di Ematologia Patrizia Accorsi e una legend di Sport e Salute, ossia il pallavolista Valerio Vermiglio.

PROGRAMMA

GIRONE A Campo San Marco Pescara

Erba sintetica

Juventus

Paris Saint-Germain

Pescara

GIRONE B Stadio Comunale Montesilvano

Erba naturale

Inter

Milan

Roma

Martedì 5 settembre

1^ Giornata: Girone B (Campo San Marco): Milan – Inter ore: 18.30

Girone A (Campo San Marco): Juventus – Pescara ore: 20.30

Mercoledì 6 settembre

2^ Giornata: Girone A (Campo San Marco): Vincente – Paris SG ore: 16

Girone B (Campo Montesilvano): Vincente – Roma ore: 16

Presentazione squadre

Bridge Parade - Stadio del Mare di Pescara ore 19.30

A seguire alle ore 21.30 concerto gratuito di Mara Sattei

Giovedì 7 settembre

3^ Giornata: Girone A (Campo San Marco): Perdente – Paris SG ore: 10.30

Girone B (Campo Montesilvano): Perdente – Roma ore: 10.30

Evento organizzato per i giovani calciatori sui sani stili di vita: Aurum – ore 17 – 19

Venerdì 8 settembre

Pranzo con i rappresentanti delle istituzioni

Semifinale A: (Campo San Marco) ore: 17.00

Semifinale B: (Campo San Marco) ore: 18.30

Sabato 9 settembre

Finale 3^ e 4^ Posto: (Stadio Adriatico di Pescara) ore: 09.15

Finale 1^ e 2^ Posto: (Stadio Adriatico di Pescara) ore: 11.30

Premiazione