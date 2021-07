Il pescarese Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore della Sampdoria

Roberto D'Aversa è il nuovo tecnico della Sampdoria, che allenerà fino al 30 giugno 2023.

A comunicarlo ufficialmente è la società blucerchiata, spiegando che presentazione del tecnico pescarese è prevista martedì alle ore 10:30 nella sala tribuna d'Onore dello stadio Luigi Ferraris di Genova.

D'Aversa nell'ultima stagione era tornato sulla panchina del Parma subentrando a Fabio Liverani ma non riuscendo a evitare la retrocessione agli emiliani.

Come riferisce GenovaToday è stato anche ufficializzato lo staff tecnico per la prossima stagione: Roberto D’Aversa (allenatore), Andrea Tarozzi (allenatore in seconda), Simone Greco (collaboratore tecnico), Angelo Palombo (collaboratore tecnico), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Massimo Catalano (preparatore atletico), Danilo Massi (preparatore atletico), Luca Morellini (preparatore atletico), Fabrizio Lorieri (preparatore dei portieri), Daniele Battara (collaboratore preparatore dei portieri).