Pescara Pallanuoto, Roberto Calcaterra è il nuovo direttore generale

Roberto Calcaterra è il nuovo direttore generale della Pescara Pallanuoto.

Calcaterra, da anni impegnato nell’organizzazione di eventi che coinvolgono tutti i settori giovanili italiani, metterà a disposizione le sue conoscenze organizzative e le sue doti manageriali.

«Da sempre la priorità assoluta del Pescara Pallanuoto è la costruzione di un settore giovanile in grado di formare atleti utili alla prima squadra», spiega la presidente Cristiana Marinelli, «siamo certi che con lui faremo un importante passo in avanti verso il nostro obiettivo. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro».

Soddisfazione e un pizzico di emozione per Calcaterra, che da atleta ha giocato per dieci anni con la calottina biancazzurra, vincendo 2 scudetti e disputando una finale di Coppa dei Campioni: «Sono davvero molto felice di tornare a far parte di questa squadra, a Pescara mi legano tanti ricordi e tanti rapporti di amicizia, nati in quegli anni stupendi e coltivati nel tempo. Anche dall’esterno ho sempre continuato a seguire le vicende della società e quando è arrivata la chiamata non ho saputo dire di no. Con la dirigenza abbiamo tanti progetti, su cui da domani inizieremo a lavorare».