Attività delle associazioni sportive nelle palestre scolastiche, si riparte in sicurezza

Riparte in sicurezza l'attività delle associazioni sportive nelle palestre scolastiche. La notizia è stata ufficializzata dall’assessore allo sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli, confermando la riapertura definitiva di tutti gli impianti da lunedì 5 ottobre. Ecco le sue parole:

“Spetterà alle singole associazioni far rispettare le norme anti-Covid-19 in termini di protezione personale, ovvero l’uso delle mascherine all’ingresso e all’uscita degli impianti, evitare gli assembramenti e l’uso costante dei gel per la disinfezione delle mani. Sarà invece il Comune ad accollarsi l’onere della sanificazione e igienizzazione degli impianti, operazione peraltro già avvenuta”.