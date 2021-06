La Regione premia il giovane surfista pescarese Edoardo Papa

Riconoscimento ufficiale questa mattina per Edoardo Papa, giovane talento del surf di Pescara, premiato dall'assessore regionale allo sport Guido Liris e dal capogruppo alla Regione di Fdi Guerino Testa, in una cerimonia avvenuta nella sede del consiglio regionale di Pescara.

Liris ha spiegato che questo giovane campione è di fatto un ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo e va preso come esempio dai giovani atleti di tutte le discipline. Classe 2001, ha ottenuto il quinto posto agli Europei juniores e primo al Campionato Open con il Team Italia ed il suo sogno è di entrare nel top 32 del ranking mondiale.

Testa ha aggiunto:

“Siamo oggi a conferire un riconoscimento istituzionale ad un giovane prodigio della nostra regione appartenente ad una famiglia di sportivi e campioni, come il padre Andrea, ex nazionale di pallanuoto. Edoardo non è solo il nostro principe delle onde ma un esempio, di educazione e dedizione costante, per le nuove generazioni. Dietro l’omaggio video che ricorda il suo intenso percorso sportivo e dietro la coppa che con fierezza gli abbiamo consegnato, infatti, c’è un mondo fatto di allenamento e rinunce, elementi che caratterizzano un vero asso dello

sport. "

L'assessore ha ricordato come l'abnegazione e il sacrifico siano fondamentali ed indispensabili per raggiungere grandi traguardi nella vita, sportiva e personale.

"Mentre Edoardo va alla ricerca, nel mondo, delle onde giuste porta con se un patrimonio di valori e tradizioni prezioso. Questo è il nostro impegno istituzionale e da parte della Regione Abruzzo, il campione avrà sempre vicinanza e supporto”

Consegnate due targhe ad Andera Papa, titolare della Surfing Sport Pescara, società che ha allenato, visto crescere Edoardo e che gli ha permesso di spiccare il volo.