Reggiana-Pescara 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Buonasera e benvenuti alla diretta della partita tra Reggiana e Pescara. Obiettivo terzo posto questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dalle ore 21, per i biancazzurri. Con il pari del Cesena e la vittoria della Virtus Entella, la squadra di Auteri con un successo potrebbe agganciare liguri e romagnoli sul podio del girone B. Qui di seguito la cronaca live.

Reggiana-Pescara: la cronaca

1' Inizia la ripresa.

45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Gara molto equilibrata ma vantaggio meritato per gli emiliani.

41' Punizione sulla trequarti d'attacco per Pompetti, allontana la difesa con De Risio che la tiene bassa ma palla sporcata dalla difesa sul fondo. Angolo di Pompetti sponda di Ierardi per il tentativo sul primo palo di Drudi, palla alta ma gioco fermo per un fallo a Camigliano.

39' Manata di Rauti su Camigliano nel tentativo di proteggere palla e Reggiana che può battere una nuova punizione.

35' Sventagliata di Radrezza su Guglielmotti che prende d'infilata un ingenuo Nzita costretto al fallo e prima giallo della partita: batte Radrezza forte sul primo palo e difesa che devia sul fondo.

31' Sciaudone!!! Bolide con palla a mezz'altezza da fuori area, si distende Sorrentino e di pugni allontana!

30' Pressione fallosa su De Risio, Pescara che non riesce a sviluppare il gioco sulla sinistra d'attacco.

25' Punizione dalla sinistra per la Reggiana, ma l'arbitro vede un fallo in attacco in area.

24' Punizione per la Reggiana dopo un fallo di Cancellotti su Zamparo.

22' Fallo di Drudi per Zamparo dai 25 metri.

20' Possesso palla del Pescara, lungo lancio di Drudi preda della difesa.

17' Spinta di Ierardi su Rosafio, può salire la squadra granata.

15' Fermato in fuorigioco Nzita, punizione per la difesa.

14' Palla dentro di D'Ursi per Pompetti ma è troppo lunga, nessun problema per Venturi.

13' Punizione conquistata da Pompetti a centrocampo: traversone lungo di D'Ursi per Ferrari che non riesce ad arrivare sulla sfera efficacemente contrastato

10' Lancio lungo di Radrezza per Rosafio che non riesce a tenerla in campo.

8' Rigore per i padroni di casa dopo un fallo di Nzita su Guglielmotti! Dal dischetto va Zamparo ed è goal. Reggiana in vantaggio.

6' Spunto di Guglielmotti, ma il suo cross basso è errato per scivola mentre calcia. Qualche istante più tardi Guglielmotti serve Zamparo in area ma intercetta Drudi a deviare in angolo

3' Punizione per la Reggiana dai 30 metri, apertura su Rosafio ma viene chiuso in angolo da un difensore del Pescara: palla messa in area ma fischiato fallo in attacco

1' La partita è cominciata.

Reggiana-Pescara: il tabellino

REGGIANA - 22 Venturi, 3 Contessa, 6 Camiliano, 7 Rosafio, 8 Cigarini, 16 Luciani, 21 Radrezza, 26 Cremonesi, 30 Zamparo, 44 Guglielmotti, 88 Sciaudone. A disp.: 1 Voltolini, 9 Scappini, 11 Neglia, 12 Marconi, 17 Libutti, 20 Arrighini, 27 D’Angelo, 32 Porcino, 94 Lanini, 96 Muroni. All. Diana.

PESCARA - 22 Sorrentino; 68 Ierardi, 18 Drudi, 5 Illanes; 23 Cancellotti, 19 De Risio, 21 Pompetti, 29 Nzita; 17 Rauti, 9 Ferrari, 7 D’Ursi. A disp.: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 11 Cernigoi, 13 Zappella, 16 Diambo, 20 Pontisso, 27 Veroli, 38 Frascatore, 43 Blanuta, 97 Clemenza. All. Auteri.

Arbitro: Gualtieri di Asti.

Reti: 8' pt Zamparo (rig.)

Recupero: 0' pt