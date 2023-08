Coppa Italia, i convocati per Reggiana - Pescara | Tutto pronto per l'esordio stagionale dei biancazzurri

Alle 18 di domenica 6 agosto parte ufficialmente la stagione sportiva del Pescara Calcio, con la sfida di Coppa Italia contro la Reggiana sul campo neutro di Fiorenzuola. Prima uscita ufficiale dunque per i biancazzurri di Zeman. Non ci sarà il neo acquisto Christian Tommasini. I convocati per la sfida che non sarà possibile seguire in televisione:

1 Ciocci Giuseppe; 22 Plizzari Alessandro; 13 Brosco Riccardo; 15 Floriani Mussolini Romano; 24 Mesik Ivan; 2 Milani Lorenzo; 27 Moruzzi Brando; 23 Pellicani Filippo; 18 Pierno Roberto; 25 Staver Cornelius; 30 Dagasso Matteo; 28 De Marco Antonio; 19 Mora Luca; 20 Manu Denis; 6 Squizzato Niccolò; 11 Federico Accornero; 14 Nicolas Belloni; 29 Luigi Cuppone; 21 Kolaj Aristidi; 7 Michele Masala; 10 Davide Merola.