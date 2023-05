La “Regata dei Trabocchi Banca Generali Cup” per l'arrivo in città del Giro d'Italia

L'entusiasmo per l'arrivo del Giro d'Italia coinvolge anche il mare che per un giorno si tinge di rosa, in segno di unione affettiva con la manifestazione sportiva su due ruote più amata della Penisola e seguita da ben 190 Paesi del mondo con 200 milioni di potenziali utenti. Sabato 6 maggio è previsto un evento in mare assolutamente da non perdere: partirà da Pescara e arriverà a Vasto, organizzata dal Circolo Nautico Pescara e dal Circolo Nautico Vasto, la classica “Regata dei Trabocchi Banca Generali Cup”, che sarà caratterizzata quest'anno da un guidone rosa in onore del Giro.

Poi, nel tratto di mare tra Fossacesia e Ortona, la regata si unirà ad una sorta di maxi raduno nautico, il “Raduno del Giro in Mare”, al quale parteciperanno armatori e amatori su svariate tipologie di imbarcazioni, dalle barche a vela a quelle a motore, dai kayak ai Sup e ai gommoni. Tutti contraddistinti dai colori rosa che svetteranno su ogni scafo.

Gli equipaggi partecipanti, circa 35, vengono da Pescara, Giulianova, Vasto e Ortona. Grazie al Marina le barche saranno ospitate a Pescara già da venerdì 5, giorno in cui ci sarà il briefing con le istruzioni di regata. La partenza è prevista per sabato mattina alle ore 10 davanti al porto turistico. La regata si unirà al maxi-raduno, a seconda delle condizioni meteo marine, in un cancello prima di Punta Vallevò, nei pressi del trabocco La Mucchiola, ossia tra San Vito e Ortona.

Stefano Allocchio, direttore Corse Rcs Sport, spiega: “Questa iniziativa è davvero particolare ed è la prima volta che capita da quando esiste il Giro. Sono davvero contento. Il primo corridore parte alle 14,50 ma già dalla mattina noi avremo la ricognizione del percorso e il passaggio della carovana. Il tutto terminerà verso le 17,15. Speriamo sia una bella giornata. La costa dei Trabocchi è unica e poi anche noi abbiamo un collaboratore ciclista, Paolo Simion, che dopo il Giro, tra 10 giorni, sarà su Luna Rossa ad allenarsi. La vela ora infatti non si fa solo con le mani ma si pedala anche. Lui è un professionista ed è uno dei componenti dell'equipaggio dell'imbarcazione simbolo dell'Italia”.

Guerino D'Agnese, presidente della Pro Loco Pescara Aternum, aggiunge: “Abbiamo con gioia aderito all'iniziativa producendo i guidoni rosa perché è importante far vedere cosa offre l'Abruzzo da un punto di vista paesaggistico. Sarà un'unione tra sportivi del mare e sportivi delle due ruote”.